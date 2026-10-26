போலீஸ் செய்திகள்: விருதுநகர்

ADDED : அக் 25, 2026 10:08 PM
வி.சி.க நிர்வாகி கைது
சத்திரப்பட்டி:
தகராறில் ஈடுபட்டதாக இளைஞர் ஒருவரை ரோந்து சென்ற கீழராஜகுலராமன் போலீசார் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து வந்து விசாரித்தனர். இதில் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர் சமுசிகாபுரத்தைச் சேர்ந்த வி.சி.க., ஒன்றிய செயலாளர் அலெக்ஸ் ரஞ்சித் குமார் என தெரிந்தது. சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியான இவர் ஏற்கனவே சத்திரப்பட்டி அரசு தலைமை ஆசிரியரை மிரட்டி பணம் பறித்தது குறித்து வழக்கு பதிந்து தேடிய நிலையில் இவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
மினி பஸ் மோதி கல்லுாரி
மாணவர் உட்பட இருவர் காயம்
சிவகாசி:
நெடுங்குளம் கக்கன் காலனியை சேர்ந்தவர் ஈஸ்வரன் 19. பாலிடெக்னிக் கல்லுாரி மாணவரான இவர் தனது நண்பர் லிங்கேஸ்வரனை 19, ஏற்றிக்கொண்டு டூவீலரில் சுக்கிரவார்பட்டி ரோட்டில் வரும்போது ஆனைக்குட்டத்தை சேர்ந்த காளீஸ்வரன் ஓட்டி வந்த மினி பஸ் மோதியதில் ஈஸ்வரன், லிங்கேஸ்வரன் சாயமடைந்தனர். திருத்தங்கல் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
கண்மாயில் மணல் திருட்டு
சிவகாசி:
வெம்பக்கோட்டை மண்டல துணை தாசில்தார் பாண்டி, மாரனேரி போலீசார், கீரிப்பாறை கண்மாய் பகுதியில் ஆய்வு செய்தபோது அங்கு இரு டிராக்டர்களில் மணல் அள்ளும் இயந்திரம் மூலம் மணல் திருடியது தெரிந்தது. அதிகாரிகளை கண்டதும் வாகனங்களுடன் தப்பிச் சென்றனர். தொடர்ந்து விசாரிக்கையில் ஆத்துார் மணிகண்டன், திருவேங்கடபுரம் வேலு, ஜெகதீஷ் ஆகியோர் மணல் திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது. மாரனேரி போலீசார் மூன்று பேர் மீதும் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு
சிவகாசி:
திருத்தங்கல் அருகே ஒரு பகுதியை சேர்ந்த 12 வயது சிறுமி, 2ம் வகுப்பு படிக்கிறர். சிறிது மன வளர்ச்சி குறைவுடைய இந்த சிறுமிக்கு கே.கே., நகரைச் சார்ந்த மாரிசாமி 30, பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்தார். மகளிர் போலீசார் மாரிசாமி மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிந்தனர்.
நகை மாயம்
சாத்துார்:
ஏழாயிரம் பண்ணை இ.ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்தவர் மகேந்திரன் 35. எலக்ட்ரீஷியன். இவர் வீட்டு பீரோவில் வைத்திருந்த தங்க செயின், கம்மல், உள்ளிட்ட 6 பவுன் நகை, ரொக்கம் ரூ.ஒரு லட்சம் பணம் மாயமானதாகவும், உறவினர்களிடம் விசாரித்தும் நகை, பணம் கிடைக்கவில்லை. ஏழாயிரம் பண்ணைபோலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
மது பாட்டில் பறிமுதல்: மூவர் கைது
சாத்துார்:
சாத்துார் பீக்கிலிபட்டியை சேர்ந்தவர் சுப்பையா 60. முள்ளிச் செவல் சிமென்ட் பேக்டரி அருகில் காட்டுப்பகுதியில் மது பாட்டில் விற்றார். ரோந்து சென்ற தாலுகா போலீசார் அவரிடம் இருந்து 27 மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்து அவரை கைது செய்தனர்.
* தளவாய்புரம் அருகே முறம்பில் டாஸ்மாக் மது பாட்டில் மொத்தமாக பதுக்கி அதிக விலைக்கு விற்பது குறித்து ரகசிய தகவலின் பெயரில் தனிப்படையினர் திடீர் சோதனையிட்டனர். இதில் ஆசிலாபுரத்தைச் சேர்ந்த முருகானந்தம் 47, கூனங்குளத்தை சேர்ந்த நிறை பாண்டியன் 56, இருவரை கைது செய்து அவர்களிடம் இருந்த 350 பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.