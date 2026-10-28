/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/போலீஸ் செய்தி: விருதுநகர்
ADDED : அக் 27, 2026 07:01 PM
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டாஸ்மாக் ஊழியரிடம் வழிப்பறி
சாத்துார்:
ராஜபாளையம் ஆண்டாள்புரத்தை சேர்ந்தவர் முத்துக்குமார் 52. செவல்பட்டியில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையில் விற்பனையாளராக பணிபுரிந்து வருகிறார். நேற்று முன்தினம் இரவு 10:30 மணிக்கு பணி முடிந்து டூவீலரில் ஊருக்கு திரும்பி கொண்டு இருந்தார். டி. கரிசல் குளம் அருகில் சென்றபோது 2 டூவீலர்களில் வந்த 3 பேர் வழிமறித்து இவர் வைத்திருந்த ரொக்கம் ரூ.40,000 மற்றும் 5,000 மதிப்பிலான அலைபேசி ஆகியவற்றை பறித்துக் கொண்டு தப்பினர். ஆலங்குளம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.