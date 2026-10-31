போலீஸ் செய்திகள்: விருதுநகர்

UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 07:24 PM
கிடங்கில் முதியவர்
உடல்
அருப்புக்கோட்டை, :அருப்புக்கோட்டை தெற்கு தெரு பார்வதி நகரை சேர்ந்தவர் ராமசாமி, 70, இவர் ரேஷன் கடையில் வேலை பார்த்து வந்தார். நேற்று முன்தினம் மலையரசன் கோவில் அருகில் உள்ள கிடங்கில் ராமசாமி இறந்த நிலையில் பிணமாக கிடந்தார். அருப்புகோட்டை டவுன் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
டிரைவர் பலி
அருப்புக்கோட்டை,: தூத்துக்குடி மாவட்டம் மேலக்கரந்தையைச் சேர்ந்தவர் இந்து குமார்,36, லாரி டிரைவரான இவர் நேற்று முன்தினம் இரவு மதுரையிலிருந்து தனது சொந்த ஊரான மேலக்கரந்தைக்கு பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தார். செட்டி குறிச்சி விலக்கு பகுதியில் எதிர்பாராத விதமாக பைக் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது. இதில் இந்துகுமார் பலியானார்.
பந்தல்குடி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
பட்டாசு பறிமுதல்: ஒருவர் கைது
சாத்துார் :
வெம்பக்கோட்டை கணஞ்சாம்பட்டியை சேர்ந்தவர் செந்தில்குமார் 33. தாயில்பட்டி டி.கோட்டையூர் வீட்டில் வைத்து உருட்டு பட்டாசு வெடி தயாரித்தார். ரோந்து சென்ற போலீசார் அவரிடமிருந்து பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்து அவரை கைது செய்தனர். வெம்பக்கோட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
ஆட்டோ கவிழ்ந்து
டிரைவர் பலி
தளவாய்புரம்
தென்காசி மாவட்டம் வடமலாபுரத்தை சேர்ந்தவர் தென்னையன் 58, ஆட்டோ டிரைவர். இவரது மனைவி லட்சுமி. நேற்று ஆட்டோவில் ராஜபாளையம் வந்து திரும்ப சங்கரன்கோவில் ரோட்டில் முறம்பு அருகே செல்லும் போது பள்ளத்தில் தடுமாறி ஆட்டோ கவிழ்ந்ததில் உயிரிழந்தார். தளவாய்புரம் போலீசார்விசாரிக்கின்றனர்.
மின்சாரம் தாக்கி வாலிபர் பலி
சிவகாசி : ரிசர்வ் லைன் காந்தி நகரை சேர்ந்தவர் காளிராஜ் 24. இவர் இசக்கி என்பவருடன் ஆயில் மில் காலனி பகுதிக்கு எலக்ட்ரிக் வேலை பார்க்க சென்றிருந்தார். அங்கு கம்பரசர் மோட்டாருக்கு மின் இணைப்பு கொடுத்து அதை சோதனை செய்வதற்காக காளி ராஜ் தொட்ட போது மின்சாரம் தாக்கி இறந்தார். டவுன் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
எம் சாண்ட் கடத்திய லாரி பறிமுதல்
சிவகாசி : விருதுநகர் கனிம வளம் துணை தாசில்தார் காஜா ஹரீம் நிவாஸ் நாரணாபுரத்தில் வாகன தணிக்கையின் போது லாரியை நிறுத்திவிட்டு டிரைவர் தப்பி ஓடினார். லாரியில் அனுமதி இன்றி எம் சாண்ட் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது. கிழக்கு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து லாரியை பறிமுதல் செய்தனர்.
அரிவாளுடன் இன்ஸ்டாவில்
பதிவிட்டவர் மீது வழக்கு
சிவகாசி : விவேகானந்தர் காலனியைச் சேர்ந்தவர் முருகானந்தம் 24. இவர் இன்ஸ்டாகிராமில் கையில் அரிவாளுடன் அச்சுறுத்தும் வகையில் பதிவிட்டிருந்தார். கிழக்கு போலீசார் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
தற்கொலை
சிவகாசி : ஆலமரத்துப்பட்டி வடக்கு தெருவை சேர்ந்தவர் ராஜ்குமார். திருமணம் ஆகி இரு குழந்தைகள் உள்ள நிலையில் குடும்ப பிரச்னை காரணமாக இவரது மனைவி கோபித்துக் கொண்டு அடிக்கடி துலுக்கப்பட்டியில் உள்ள அவரது தாயார் வீட்டிற்கு சென்று விடுவார். இதனால் மன வருத்தத்தில் இருந்த ராஜ்குமார் வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். கிழக்கு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.