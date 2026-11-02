போலீஸ் செய்தி: விருதுநகர்

ADDED : நவ 01, 2026 02:58 PM
மின்கசிவால் தீ விபத்து
சாத்துார் :
வெம்பக்கோட்டை அருகே உப்புப் பட்டியை சேர்ந்தவர் சிலம்பரசன், 45.இவரும் இவர் மனைவியும் பட்டாசு ஆலையில் வேலை பார்க்கின்றனர். நேற்று மதியம் 3:00 மணியளவில் மின் கசிவு காரணமாக இவர் வீட்டில் தீ பற்றியது. .வெம்பக்கோட்டை தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைத்தனர். டி.வி, மின்விசிறி, உடைகள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் சேதம் அடைந்தது. வெம்பக்கோட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
மதுபாட்டில் பறிமுதல்
சாத்துார் :
நத்தத்துபட்டி சேர்ந்தவர் ஆகாசி பாண்டியன் 33. பஸ்ஸ்டாப்பில் மது பாட்டில் விற்றார். போலீசார் அவரிடமிருந்து 180 மி.லி., அளவு கொண்ட 27 மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்து கைது செய்தனர். இருக்கன்குடி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
*பெண் தற்கொலை
ராஜபாளையம்
ராஜபாளையம் மங்காபுரத்தை சேர்ந்தவர் ராசு. கூலி தொழிலாளி. இவரது மூத்த மகன் காளிராஜ் மனைவி ஜெயலட்சுமி பெட்ரோல் பங்கில் வேலை செய்து வந்துள்ளார்.
அவருக்கு 9 ஆண்டாக சர்க்கரை நோய்க்கு மருந்து எடுத்து வருவதுடன் வாழ பிடிக்கவில்லை என குடும்பத்தினரிடம் கூறியுள்ளார். இரண்டு நாள் முன்பு பங்க் அருகே விஷம் குடித்தார். மதுரையில் மருத்துவமனையில் உயிர் இழந்தார். தெற்கு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர