போலீஸ் செய்தி: விருதுநகர்

ADDED : நவ 01, 2026 09:18 PM
தண்டவாளத்தில் ஆண் உடல்
ராஜபாளையம்:
சத்திரப்பட்டி ரயில்வே பாலம் அருகே தண்டவாளத்தில் ரயிலில் அடிபட்டு இறந்த நிலையில் ஆண் உடல் கிடந்தது. 55 வயது மதிக்கத்தக்க நிலையில் வேஷ்டி சட்டை அணிந்து இருந்தார். ரயில்வே போலீசார் உடலை மீட்டு இறந்த நபர் குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.
9 வயது சிறுமிக்கு
பாலியல் தொந்தரவு
சிவகாசி:
சிவகாசி அருகே ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்த 9 வயது சிறுமி. அங்குள்ள பள்ளியில் 5ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். அதே பகுதியைச் சேர்ந்த 17 வயது சிறுவன், அந்த சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்தார். சிறுவன் மீது மகளிர் போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
லாரி – கார் மோதல்
விபத்தில் ஒருவர் பலி
சாத்துார்:
மதுரை சேர்ந்தவர் சரவணன் 55, நேற்று முன்தினம் அதிகாலை 3:30 மணிக்கு கோவில்பட்டியில் இருந்து காரில் ஊர் திரும்பினார். இவருக்கு சொந்தமான காரை மதுரையைச் சேர்ந்த மோகன் 45, ஓட்டி வந்தார்.
கோவில்பட்டி -– சாத்துார் நான்கு வழிச்சாலையில் சடையம்பட்டி சாய்பாபா கோயில் அருகில் கார் வந்த போது முன்னாள் சென்ற லாரியின் பின்னால் வந்த கார் மோதியது. மோகன் படுகாயம் அடைந்தார். சரவணன் சம்பவ இடத்தில் பலியானார். தாலுகா போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.