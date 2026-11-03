போலீஸ் செய்திகள்: விருதுநகர்

ADDED : நவ 02, 2026 07:34 PM
வாளால் தலையை
வெட்டியவர் கைது
சிவகாசி : முனீஸ்வரன் காலனியைச் சேர்ந்தவர் ஜெயசூர்யா 21 . இவருக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ஆனந்த குமாருக்கும் 21, பட்டாசு வாங்கி மாற்றுவதில் கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்னை இருந்தது. இந்நிலையில் ஜெயசூர்யா வீட்டில் இருந்த போது அங்கு வந்த ஆனந்தகுமார் தகாத வார்த்தை பேசி வாளால் தலையில் வெட்டினார். காயமடைந்த ஜெயசூர்யா சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். கிழக்கு போலீசார் ஆனந்த குமாரை கைது செய்தனர்.
லாரி மோதி
---- வாலிபர்கள் காயம்
சிவகாசி : கொடைக்கானல் தாண்டிக்குடியைச் சேர்ந்தவர் காளிதாஸ் 19. இவர் தனது நண்பர் மோகன் 36, உடன் பட்டாசு வாங்குவதற்காக டூவீலரில் சிவகாசி வந்தனர். காரனேசன் பஸ் ஸ்டாப் அருகே வரும் போது ரோட்டில் நிறுத்தி இருந்த லாரியில் மோதியதில் இருவரும் காயம் அடைந்தனர். விருதுநகர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். டவுன் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.