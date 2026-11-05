போலீஸ் செய்திகள்: விருதுநகர்

ADDED : நவ 04, 2026 03:27 PM
மருமகனை கம்பியால் அடித்த மாமனார்
சிவகாசி: பேர் நாயக்கன்பட்டி சேதுபதி நகரை சேர்ந்தவர் மகேந்திரன் 35. இவருக்கும் மனைவி காளீஸ்வரிக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு அவரது மனைவி தந்தை வீட்டிற்கு சென்றுவிட்டார். அவர் தனது மனைவியை சமாதானப்படுத்தி அழைப்பதற்காக மாமனார் தங்கராஜ் வீட்டுக்கு சென்றார். அப்போது அவரது மாமனார் இரும்பு கம்பியால் அவரது தலையில் அடித்தார். டவுன் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
மைத்துனரை கத்தியால் குத்திய மச்சான்
சிவகாசி: ராஜபாளையம் மலைப்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் முகேஷ் 20. இவரது உடன் பிறந்த அக்கா பாண்டிபிரியாவை திருத்தங்கல் காளிமுத்து நகரைச் சேர்ந்த பிளவாடியான் கருப்பசாமி என்பவருக்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் செய்து கொடுத்திருந்தனர். பிளவாடியான் கருப்பசாமி தினமும் பாண்டிபிரியாவை அடித்து துன்புறுத்தியுள்ளார். இதுகுறித்து கேட்ட முகேஷை கத்தியால் குத்தி கொலை மிரட்டல் விடுத்தார். திருத்தங்கல் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
தொழிலாளி பலி
ராஜபாளையம்: ராஜபாளையம் புது பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே அண்ணா நகரை சேர்ந்தவர் முத்து மாரியப்பன் 48, மனைவி இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். கட்டுமான தொழிலாளி. நேற்று காலை சங்கரன்கோவில் ரோட்டில் வந்து கொண்டிருந்த போது கன்டெய்னர் லாரி ஐ.என் டி.யுசி நகர் முன்பு முத்து மாரியப்பன் மீது லாரி ஏறி இறங்கியதில் சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்தார். தெற்கு போலீசார் லாரி டிரைவர் ஸ்ரீவைகுண்டத்தை சேர்ந்த ஆபிரகாம் அகஸ்டின் மீது வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
தற்கொலை
சாத்துார்: சாத்துார் ஸ்ரீ ரெங்காபுரத்தை சேர்ந்தவர் காளிராஜ் 39. திருமணம் ஆகி 14 ஆண்டுகள் ஆகிறது. குழந்தை இல்லை. மனவிரக்தியில் வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். சாத்துார் தாலுகா போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
வாளுடன் பதிவிட்டவர் மீது வழக்கு
சிவகாசி: புதுத்தெரு ராஜகாளியம்மன் கோயில் தெருவை சேர்ந்தவர் ராம்ஜி 18. இவர் சமூக வலை தளத்தில்கையில் வாளுடன் புகைப்படம் , வீடியோ எடுத்து பதிவு செய்திருந்தார். அவர் மீது கிழக்கு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.---