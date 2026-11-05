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போலீஸ் செய்திகள்: விருதுநகர்

போலீஸ் செய்திகள்: விருதுநகர்

ADDED : நவ 04, 2026 05:50 PM

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ADDED : நவ 04, 2026 05:50 PM

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கோயிலில் திருட்டு

திருச்சுழி,: திருச்சுழி அருகே மைலி நத்தகுளத்தில் அய்யனார் அக்கினி வீரபத்திரர் சாமி கோயிலில் திருச்சுழியை சேர்ந்த முத்துச்சாமி 70 , பூசாரியாக உள்ளார். இவர் நேற்று முன்தினம் காலை 6:00 மணிக்கு கோயிலுக்கு வந்து போது கோயிலின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு 15 கிலோ எடையுள்ள மணி, 10 கிலோ எடையுள்ள பித்தளை குத்து விளக்கு, 1 கிலோ எடையுள்ள பித்தளை செம்பு ஆகியவை திருடு போனது தெரிய வந்தது. திருச்சுழி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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