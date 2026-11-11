போலீஸ் செய்தி: விருதுநகர்

ADDED : நவ 05, 2026 08:22 PM
வழிப்பறி: 3 பேர் கைது
சாத்துார்: ராஜபாளையத்தை சேர்ந்தவர் முத்துக்குமார் 48. செவல்பட்டி டாஸ்மாக் கடை ஊழியர்.
இவர் பணி முடிந்து வீட்டிற்கு டூவீலரில் இரவு திரும்பிய போது வழிமறித்த 3 பேர் இவர் டூ வீலர் பையில் வைத்திருந்த ரூ.40,000, அலைபேசியை வழிப்பறி செய்து தப்பினர். திருடி சென்றனர். ஆலங்குளம் போலீசார் ஏழாயிரம்பண்ணையைச் சேர்ந்த ஆதி கேசவன் 18 .சித்திரைச் செல்வன் 18 .இ. ரெட்டியபட்டியை சேர்ந்த பரமேஸ்வரன் 24.ஆகியோரை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
சோலார் பிளான்டில்
வயர் திருட்டு
சாத்துார் :
அக்கரைபட்டியில் உள்ள பெயிண்ட் பெட் சோலார் சிட்கோவில் சோலார் பிளான்டில் இருந்த ரூ 2 லட்சம் மதிப்பிலான வயர்கள் திருடு போனது. வெம்பக்கோட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
மதுபாட்டில் பறிமுதல்:ஒருவர் கைது
சாத்துார் :
ஏழாயிரம் பண்ணை இ.ரெட்டியபட்டியை சேர்ந்தவர் மணிவண்ணன் 46.வீட்டில் வைத்து மது பாட்டில் விற்றார். அவரிடமிருந்து 180 மி.லி., அளவு கொண்ட 28 மது பாட்டில்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்து அவரை கைது செய்தனர். ஏழாயிரம் பண்ணைபோலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.