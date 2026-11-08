/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/போலீஸ் செய்தி: விருதுநகர்
ADDED : நவ 07, 2026 05:13 PM
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தூங்கிய பெண்ணிடம்
செயின் திருட்டு
சேத்துார்
சேத்துாரை சேர்ந்தவர் தனலட்சுமி 26, தையல் தொழிலாளி. கணவர் ரமேஷ் ஹோட்டல் இரவு தொழிலாளி. குழந்தைகளுடன் வசித்து வரும் நிலையில் அருகில் குடியிருக்கும் மாரியம்மாள் 27, தனியாக துாங்க அச்சப்பட்டு தனலட்சுமி வீட்டில் தங்கினார்.
காலையில் எழுந்து பார்த்தபோது மாரியம்மாளை காணாத நிலையில் தனலட்சுமி அணிந்திருந்த தாலி செயினுடன் கூடிய 5 அரை பவுன் தங்க செயின் காணவில்லை. சேத்துார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.