போலீஸ் செய்திகள்: விருதுநகர்

ADDED : நவ 07, 2026 06:16 PM
சிறுமி திருமணம்
வாலிபர் மீது போக்சோ
சிவகாசி : லட்சுமியாபுரம் காளியம்மன் கோயில் தெருவை சேர்ந்த பிளஸ் டூ படிக்கும் 16 வயது சிறுமிக்கும் அவரது உறவினரான பட்டாசு ஆலையில் வேலை பார்க்கும் ஆறுமுகத்திற்கும் 21, 4 மாதத்திற்கு முன்பு திருமணம் நடந்தது. தற்போது சிறுமி கர்ப்பமாக உள்ளார். மகளிர் போலீசார் ஆறுமுகம் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
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குழந்தை தொழிலாளி
உரிமையாளர் மீது வழக்கு
சிவகாசி : திருப்பதி என்பவர் திருத்தங்கல் தி மிக்கி ஸ்பார்க்ளர்ஸ் எனும் கம்பி மத்தாப்பு கம்பெனி நடத்தி வருகிறார். இங்கு தொழிலக பாதுகாப்பு சுகாதார உதவி இயக்குனர் தினேஷ் பிரபு ஆய்வு செய்த போது அங்கு அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 15 வயது சிறுவன் பணி செய்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. திருத்தங்கல் போலீசார் தினேஷ் பிரபு மீது வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
பெண்ணுக்கு
தொந்தரவு
சிவகாசி : ஆலமரத்துப்பட்டி புதுாரைச் சேர்ந்த 47 வயது பெண் கணவரிடம் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு பிரிந்து வாழ்ந்து வருகிறார். வீட்டின் அருகில் வசிக்கும் மாரியப்பன் அங்கு வந்து தனது மனைவி தனது வீட்டிற்கு வரச் சொன்னதாக கூறியுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து அங்கு சென்ற அவருக்கு மாரியப்பன் பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்தார். கிழக்கு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.