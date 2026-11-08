/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/போலீஸ் செய்தி: விருதுநகர்
ADDED : நவ 08, 2026 05:59 PM
அ நிறம் | அளவு
பாத்ரூமில் வழுக்கி
விழுந்த வாலிபர் பலி
சாத்துார்,
துாத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியை சேர்ந்தவர் கருப்பசாமி 33.திருமணமானவர் . ஒரு வயது ஆண் குழந்தை உள்ளது. நள்ளி சத்திரத்தில் குடி போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் வலிப்பு நோய்க்கு சிகிச்சை பெற்று வந்தார். நவ.4 ல் இரவு 11:00 மணிக்கு பாத்ரூம் சென்றபோது அங்கு வலிப்பு வந்து வழுக்கி விழுந்து தலையில் காயம் அடைந்தார். திருநெல்வேலி மருத்துவ கல்லுாரியில் நேற்று அதிகாலை 4:30 மணிக்கு பலியானார். சாத்துார் தாலுகா போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.