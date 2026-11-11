/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/போலீஸ் செய்திகள்: விருதுநகர்
ADDED : நவ 10, 2026 03:27 PM
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எலக்ட்ரீசியன் பலி
சிவகாசி: விருதுநகர் முத்தாலபுரம் கிழக்குத் தெருவை சேர்ந்தவர் தனபாலன் 25. எலக்ட்ரீசியன் ஆன இவர் திருத்தங்கல் செங்கமல நாச்சியார்புரம் ரோட்டில் திருமண மண்டபத்தில் வேலை பார்த்து வந்தார். இவர் வேலை முடிந்த பின்பு மின்மோட்டார் போட்டு குளித்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போது ஸ்விட்ச் போர்டில் தண்ணீர் பட்டு மின்சாரம் தாக்கி இறந்தார். திருத்தங்கல் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
தற்கொலை
சிவகாசி: கட்டளைப் பட்டியைச் சேர்ந்தவர் மணிகண்டன் 39. அச்சகத் தொழிலாளியான இவர் சரிவர வேலைக்கு செல்லாததால் குடும்பத்தினர் கண்டித்துள்ளனர். இந்நிலையில் அவர் வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.