போலீஸ் செய்திகள்: விருதுநகர்

ADDED : நவ 10, 2026 08:30 PM
கள்ளக்காதலியை கொலை
செய்தவர் தற்கொலை
காரியாபட்டி, : காரியாபட்டி கீழ அழகியநல்லூரைச் சேர்ந்த மயில் 31. அதே ஊரைச் சேர்ந்த உதயகுமாருடன் கள்ளத் தொடர்பில் இருந்தார். இருவரிடையே கருத்து வேறுபாடால் ஜூலை 15ல் மயிலை கழுத்தை அறுத்து உதயகுமார் கொலை செய்தார். மல்லாங்கிணர் போலீசார் அவரை கைது செய்தனர். ஜாமினில் வந்தவர் நேற்று காலை வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். மல்லாங்கிணர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
* சாத்துார்,:வெம்பக்கோட்டை அருகே சத்திரப்பட்டியை சேர்ந்தவர் சண்முகசுந்தரம் 55. கூலி தொழிலாளி. குடும்ப பிரச்னையில் நேற்று மதியம் 3:00 மணிக்கு வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். வெம்பக்கோட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
தற்கொலை
சிவகாசி : ஆண்டியாபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் சரவண பெருமாள் 36. கிடைக்கும் வேலையை செய்து வந்த இவர் வங்கிகளில் நகைகளை அடமானம் வைத்து பணம் பெற்றிருந்தார். நகைகளை திருப்ப முடியாமல் மன வருத்தத்தில் இருந்தவர் விஷம் குடித்து இறந்தார். கிழக்கு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
அரசு பஸ் டூவீலரில்
மோதி பெண் பலி
சிவகாசி, : திருத்தங்கல் செல்லியாரம்மன் கோயில் தெருவை சேர்ந்தவர் யோகராணி 19. இவர் ஆமத்துாருக்கு சென்று விட்டு டூவீலரில் தனது அக்கா கல்பனாவை 29, பின்னால் ஏற்றிக் கொண்டும், தனது 4 வயது மகனையும், 3 வயது அக்கா மகளையும் முன்னால் ஏற்றிக் கொண்டும் வந்து கொண்டிருந்தார். திருத்தங்கல் கருப்பசாமி கோயில் அருகே வரும்போது எதிரே தனியார் பஸ் வேகமாக வருவதைக் கண்டு டூவீலரை ஓரமாக நிறுத்திய போது பின்னால் விருதுநகர் முத்தாலபுரத்தைச் சேர்ந்த போத்திராஜ் 48, ஓட்டி வந்த அரசு பஸ் மோதியதில் கல்பனா இறந்தார். யோகராணி, இரு குழந்தைகள் காயமடைந்தனர். திருத்தங்கல் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
மாணவர் தற்கொலை
சாத்துார்,: ஆலங்குளம் பாறைபட்டியை சேர்ந்தவர் சின்னமுத்தையா 44. மகன் முத்துக் குமார் 15. கல்லமநாயக்கன்பட்டி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 10ம் வகுப்பு படித்து வந்தார். நவ. 9 ல் வீட்டு வேலை செய்யக் கூறி இவரது தாயார் கண்டித்துள்ளார்.இதனால் கோபித்துக் கொண்டு சைக்கிளிலில் வெளியே சென்ற மாணவர் மாயமானார். போலீசார் தேடி வந்தனர். நேற்று காலை 9:00 மணிக்கு எட்டக்காப்பட்டி அய்யலு ராஜ் என்பவரின் தோட்டத்தில் மரத்தில் துாக்கில் தொங்கிய நிலையில் இறந்து கிடந்தார். ஆலங்குளம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
விபத்தில் பலி
நரிக்குடி,: நரிக்குடி மீனாக்குளத்தைச் சேர்ந்த மலையராஜன் 41. நவ. 5ல் வீரசோழன் அருகே டூவீலரில் சென்ற போது தவறி விழுந்தார். ஹெல்மெட் அணியவில்லை. தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் இறந்தார். வீரசோழன் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
பாட்டில் அடி
சிவகாசி : நாரணாபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் கமலேஷ் 18. இவர் பட்டாசு வெடித்துக் கொண்டிருந்தபோது அருகில் உள்ள மண்டபத்தில் மாரிசாமி தனது நண்பர்களுடன் மது அருந்தி கொண்டிருந்தார். அவர் கமலேஷிடம் பார்த்து தள்ளிப் போய் பட்டாசு போடுமாறு கூறியுள்ளார். இதில் ஏற்பட்ட தகராறில் மாரிசாமி பீர் பாட்டிலால் கமலேஷின் தலையில் அடித்து கொலை மிரட்டல் விடுத்தார். கிழக்கு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
வாளுடன் பதிவிட்டவர் மீது வழக்கு
சிவகாசி : பழைய வெள்ளையாபுரம் கிழக்கு தெருவை சேர்ந்தவர் கருப்பசாமி 24. இவர் தனது இன்ஸ்டாவில் மக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் வாள் ,பட்டாக்கத்தியை காட்டி பதிவிட்டிருந்தார். திருத்தங்கல் போலீசார் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்தனர்.