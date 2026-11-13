/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/போலீஸ் செய்தி: விருதுநகர்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 05:00 PM
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விபத்தில் பலி
சாத்துார்: சிவகாசி விளாம்பட்டியை சேர்ந்தவர் மாரீஸ்வரன் 47. கண்டக்டர். துாங்கா ரெட்டியபட்டியில் இருந்து நேற்று முன்தினம் இரவு 10:30 மணிக்கு டூ வீலரில் (ஹெல்மெட் அணியவில்லை) வந்து கொண்டிருந்த போது நாராணாபுரம் விலக்கு அருகே வரும் பேது எதிரில் துாங்கா ரெட்டியபட்டியை சேர்ந்த சுப்புராஜ் 62.ஓட்டி வந்த கார் டூவீலர் மோதியதில் மாரீஸ்வரன் இறந்தார்.
ஏழாயிரம் பண்ணை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.