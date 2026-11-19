/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/போலீஸ் செய்திகள்: விருதுநகர்
ADDED : நவ 14, 2026 05:18 PM
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ரூ 1.94 லட்சம் குட்கா
காருடன் பறிமுதல்:இருவர் கைது
சாத்துார்: வெம்பக்கோட்டை வன மூர்த்தி லிங்கபுரம் அரசு தொடக்கப்பள்ளி அருகில் தென்காசி மாவட்டம் வெங்கடேஸ்வரபுரம் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் 54. சாத்துார் அமீர் பாளையம் தினேஷ்குமார் 29. ஆகியோர் காரில் வைத்து குட்கா பாக்கெட்டுகளை விற்பனை செயதனர். எஸ். எஸ். ஐ. பால்ராஜ் தலைமையில் போலீசார் காரை சோதனை செய்தபோது சாக்கு பைகளில் 371 கிலோ குட்கா பாக்கெட்டுகள் இருப்பதுதெரியவந்தது. போலீசார் காருடன் குட்கா பாக்கெட்டுகளை பறிமுதல் செய்து இருவரையும் கைது செய்தனர்.ப ிடிபட்ட புகையிலை பாக்கெட் களின் மதிப்பு ரூ 1.94 லட்சம்இருக்கும் என போலீசார் தெரிவித்தனர்.வெம்பக்கோட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.