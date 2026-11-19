ADDED : நவ 18, 2026 06:33 PM
போலி கையெழுத்து
பள்ளி தாளாளர் மீது வழக்கு
சிவகாசி: சிவகாசி அருகே செங்கமல நாச்சியார் புரத்தில் எல்.வி.ஆர்., பள்ளி உள்ளது. இப்பள்ளியின் வாகனத்தின் தற்காலிக தொடர் அங்கீகாரம் 2021 மே 31 வரை மட்டுமே இருந்துள்ளது. பள்ளி தாளாளர் ராதாகிருஷ்ணன், 2027 வரை நீடித்து பணி மாறுதலில் சென்ற அப்போதைய முதன்மை கல்வி அலுவலர் சுபாஷினி ,அலுவல் பிரிவு எழுத்தரின் கையெழுத்துக்களை போலியாக சித்தரித்து சிவகாசி வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் பள்ளியின் வாகன அனுமதி பெறுவதற்கு சமர்ப்பித்துள்ளார். ஆனால் முதன்மை கல்வி அலுவலராக பணிபுரிந்த சுபாஷினி 2020 டிச. 11 லேயே பணி மாறுதலில் தேனி மாவட்டத்திற்கு சென்றுவிட்டார். இதுகுறித்து முதன்மை கல்வி அலுவலர் அரவிந்தன் விருதுநகர் எஸ்.பி., யிடம் புகார் கொடுத்தார். திருத்தங்கல் போலீசார் ராதாகிருஷ்ணன் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
குழந்தைகளுடன் தாய் மாயம்
சிவகாசி : செல்லையா நாயக்கன்பட்டி காந்திபுரம் காலனியைச் சேர்ந்தவர் செந்துார்பாண்டி 41. இவரது மனைவி முருகலட்சுமி 31. இவர்களுக்கு இரு குழந்தைகள் உள்ளனர். முருகலட்சுமி ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதே பகுதியைச் சேர்ந்த வேறொரு நபருடன் சென்ற போது அவரை கண்டுபிடித்து போலீசார் ஒப்படைத்தனர். இந்நிலையில் முருகலட்சுமி தனது இரு குழந்தைகளுடன் மாயமானார். கிழக்கு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.