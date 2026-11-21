ADDED : நவ 20, 2026 08:51 PM
மாணவி, சிறுமிக்கு தொந்தரவு
இருவர் மீது போக்சோ
சத்திரப்பட்டி
சத்திரப்பட்டி அருகே தந்தை நடத்தி வரும் கடைக்கு உதவியாக பிளஸ் 1 மாணவி இருந்துள்ளார். அங்கே தந்தை இல்லாத போது கடைக்கு வந்த யோகஸ்ரீ நகரை நாராயணன் 40, என்பவர் மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு செய்துள்ளார். மகளிர் போலீசார் அவர் போக்சோ வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
* சத்திரப்பட்டி அருகே கணவரை பிரிந்து வாழும் பெண்ணின் 11 வயது மகளுக்கு பெட்டிக்கடை நடத்தி வரும் வீரப்பன் 45, பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்தார். வீரப்பன் மீது போக்சோ வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
மின்கம்பத்தில் கார்
மோதி டிரைவர் பலி
ராஜபாளையம் பாரதி நகரை சேர்ந்தவர் பாண்டி 31, தற்காலிக டிரைவர். 10 நாள் முன் நண்பர்களுடன் காரில் வேலாயுதபுரம் பாலம் அருகே வந்தபோது சாலையோர மின்கம்பத்தில் மோதியது. இதில் பாண்டி உயிரிழந்தார். தெற்கு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
பஸ்சில் போலி நம்பர் பிளேட்
உரிமையாளர் மீது வழக்கு
சிவகாசி : சிவகாசி வட்டார போக்குவரத்து ஆய்வாளர் ஜாஸ்மின் வாகன தணிக்கை செய்த போது மாறனேரி தேன் காலனியில் உள்ள காளி இடத்தில் ஒரே பதிவு எண் கொண்ட இரு டூரிஸ்ட் பஸ்கள் நின்றது. அதன் ஆவணங்களை சரிபார்த்த போது ஒரு பஸ்சிற்கான பதிவு எண் சரியாக இருந்த நிலையில் மற்றொரு பஸ்சிற்கு போலியாக அதே பதிவு எண் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது கண்டறியப்பட்டது. விசாரணையில் அந்த பஸ் நாமக்கல்லில் பதிவு செய்யப்பட்டு இருந்தது. தொடர்ந்து அந்த பஸ் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. பஸ் உரிமையாளரான ராசிபுரம் குமாரசாமி தெரு பி ஜாய் ஏஜென்சிஸ் மீது மாரனேரி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.