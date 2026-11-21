/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/போலீஸ் செய்தி: விருதுநகர்
ADDED : நவ 21, 2026 06:49 PM
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குட்கா, மது பறிமுதல்
கைது 3
சேத்துார்:: சுந்தரராஜபுரம் மாசாணம் கோயில் தெருவை சேர்ந்த சுந்தரகனி 46. தனது வீட்டில் 810 பாக்கெட்டுகள் என 12 கிலோ குட்கா பதுக்கி வைத்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு சேத்துார் ஊரக போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
* வடக்கு தெருவில் பேச்சியம்மாள் 29, பதுக்கி வைத்திருந்த 27 மது பாட்டில்களும், சர்ச் தெருவில் காளிராஜ் 26, பதுக்கி வைத்திருந்த 27 மது பாட்டில்கள் கைப்பற்றி இருவரை கைது செய்தனர்.
பட்டாசு பறிமுதல்
ஒருவர் கைது
சாத்துார்:
ஆலங்குளத்தை சேர்ந்தவர் முத்து மாரியப்பன் 51. டி.கோட்டையூர் கண்மாய் பகுதியில் தகர செட்டில் பேன்சி ரக பட்டாசுகள் தயாரித்தார். ரோந்து சென்ற போலீசார், அவரிடம் இருந்து பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்து அவரை கைது செய்தனர். வெம்பக்கோட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.