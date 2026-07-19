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புகார்தாரர் மீது ஜாமினில் வந்தவர் தாக்குதல்

புகார்தாரர் மீது ஜாமினில் வந்தவர் தாக்குதல்

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 07:47 PM

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:01 PM

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UPDATED : ஜூலை 19, 2026 07:47 PM ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:01 PM

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தளவாய்புரம்:தளவாய்புரம் அருகே தெற்கு வெங்காநல்லுாரை சேர்ந்தவர் சக்தி கருப்பசாமி 25, போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு ஜாமினில் வந்துள்ளார்.

தனது நண்பர் சந்தோஷ் உடன் அதே பகுதியில் உள்ள புகார்தாரரின் வீட்டிற்கு சென்று புகாரை வாபஸ் வாங்க கூறியுள்ளார். புகார்தாரரின் தந்தை இதற்கு மறுத்ததால் இருவரும் சேர்ந்து புகார்தாரரின் தந்தை குமார், மாமனார் முருகன் ஆகியோரை தாக்கியதுடன் கொலை மிரட்டல் விட்டு தப்பினார். தளவாய்புரம் போலீசார் இருவரையும் கைது செய்துள்ளனர்.

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