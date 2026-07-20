/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/விபத்தில் முதியவர் பலி
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:46 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:45 PM
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ராஜபாளையம்:ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரை சேர்ந்த பால்சாமி 72, தளவாய்புரத்தில் வசிக்கும் மகளை சந்திக்க மனைவி சரஸ்வதியுடன் டூவீலரில் வந்துள்ளார்.
நேற்று முன்தினம் மதியம் 12:00 மணிக்கு அயன் கொல்லங்கொண்டான் பெரிய பாலம் அருகே திடீரென திரும்பிய லாரி மீது மோதுவதை தவிர்க்க பிரேக் போட்டதில் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்து உயிரிழந்தார். மனைவி காயமடைந்து ராஜபாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். சேத்துார் ஊரக போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.