/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ஆந்திர மாணவர் தற்கொலை
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:23 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:21 PM
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ஆந்திர மாநிலம் புட்டபர்த்தியை சேர்ந்தவர் துளுவ குணவர்த்தன் சேகர் 22, இவர் கிருஷ்ணன் கோவில் தனியார் கல்லுாரியில் பி.டெக்.
நான்காம் ஆண்டு படித்து வந்தார். இதற்காக குன்னூரில் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து தங்கி படித்து வந்துள்ளார். நேற்று முன்தினம் நண்பர்கள் கன்னியாகுமரி சுற்றுலா சென்ற நிலையில், தனியாக வீட்டில் இருந்த அவர் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். கிருஷ்ணன் கோவில் போலீசார் விசாரித்தனர்.