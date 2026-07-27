டூவீலர் விபத்தில் பலி

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 06:54 PM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:21 PM
சாத்துார்:சாத்துார் சுந்தரக்குடும்பன்பட்டியை சேர்ந்தவர் பால்ராஜ் மகன் பொன்ராஜ் 25. டூ வீலர் ஓட்ட(ஹெல்மெட் அணிந்திருந்தார் ) பின்னால் அழகு பாண்டி 37. (ஹெல்மெட் அணியவில்லை) உட்கார்ந்திருக்க டூ வீலரில் { காலை 9:30 மணிக்கு சிலோன் காலனி அருகில் டூ வீலர் வந்தபோது நாய் ஒன்று குறுக்கே ஓடியது . இதில் நிலை தடுமாறி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்ததில் பொன்ராஜ் பலியானார். அம்மாபட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
பட்டாசு பறிமுதல்:மூன்று பேர் மீது வழக்கு
சாத்துார்:வெம்பக்கோட்டை கஞ்சம்பட்டியை சேர்ந்தவர் மூக்காண்டி இவரது ஓரியண்ட் பட்டாசு தொழிற்சாலையில் அரசு அனுமதி இன்றி பிஜிலிவெடி தயாரித்தார். வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளை கண்டதும் பிஜிலி வெடி தயாரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்த திருவேங்கடம் தாலுகா பழங்கோட்டையைச் சேர்ந்த சத்யராஜ் 40. கணஞ் சாம் பட்டியை சேர்ந்த முனியசாமி 50. ஆகியோர் தப்பி ஓடினர். வருவாய்த்துறையினர் பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்தனர். ஆலங்குளம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.