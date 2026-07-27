பட்டாசு பறிமுதல்

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 07:12 PM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:12 PM
சிவகாசி : ரிசர்வ் லைன் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் திரவியராஜ்42. இவர் அனுப்பன்குளம் பஸ் ஸ்டாப் அருகே லோடு வேனில் அரசு அனுமதி இன்றி பட்டாசுகள், மூலப்பொருட்கள் கொண்டு வந்தார். கிழக்கு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து லோடு வேன், பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்தனர்.
*அம்மன் கோவில் பட்டி கணபதி 37, விருதுநகர் ரோட்டில் தகர செட் அமைத்து அரசு அனுமதி இன்றி பட்டாசுகளை விற்பனைக்கு வைத்திருந்தார். திருத்தங்கல் போலீசார் அவரை கைது செய்து பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்தனர்.
*தேவராஜ் காலனி கனகராஜ் 73, திருவள்ளுவர் காலனி செல்வராஜ் 44, ஆகியோர் வீட்டில் அரசு அனுமதியின்றி பட்டாசு தயாரித்தனர். கிழக்கு போலீசார் பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்து இருவரையும் கைது செய்தனர்.
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இளம் பெண் மாயம்
சிவகாசி : சிவகாமிபுரம் காலனியை சேர்ந்தவர் பாண்டியம்மாள் 26. டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனியில் வேலை பார்த்து வந்த இவர், உடல் நலம் சரியில்லை என வீட்டில் இருந்தார். தொடர்ந்து மருத்துவமனைக்கு போவதாக கூறிச் சென்றவர் மீண்டும் திரும்பவில்லை. கிழக்கு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
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