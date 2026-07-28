/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/வாலிபர் தற்கொலை
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 06:11 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:10 PM
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சத்திரப்பட்டி:தென்காசி மாவட்டம் கலிங்கப்பட்டியை சேர்ந்தவர் அருண்குமார் 30, ஹோட்டல் தொழிலாளி.
12 ஆண்டுகளுக்கு முன் காதல் திருமணம் செய்து இரண்டு பெண் குழந்தைகள் இருந்த நிலையில் மனைவி இசக்கி பிரிந்து சென்றுள்ளார். மன வருத்தத்தில் குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையான நிலையில் சத்திரப்பட்டி அருகே அய்யனாபுரத்தில் தாய் மாமா சண்முக கனி வீட்டிற்கு வந்தவர் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். கீழ ராஜகுலராமன் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.