மின்வாரிய ஊழியர்கள் மீது கற்கள் எறிந்த இருவர் கைது
மின்வாரிய ஊழியர்கள் மீது கற்கள் எறிந்த இருவர் கைது
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 08:55 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 08:53 PM
சிவகாசி : விஸ்வநத்தம் காக்கா காலனி பகுதியில் மின் வாரிய ஊழியர்கள் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது அங்கு வந்த லெனின் 45, ரித்தீஷ் தமிழரசன் 31 கார்த்தீஸ்வரன் ஆகியோர் வீட்டில் அருகில் உள்ள மின்கம்பத்தையும் மின் பாதையையும் மாற்றச் சொல்லி தகாத வார்த்தைகளால் பேசினர். தகவல் அறிந்து வந்த உதவி மின் பொறியாளர் காளிமுத்து மற்றும் ஊழியர்கள் மீது நான்கு பேரும் கற்களை எறிந்து பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தனர். டவுன் போலீசார் லெனின், தமிழரசனை கைது செய்து மற்றவர்களை தேடுகின்றனர்.
ரூ.21 லட்சம் பட்டாசு பறிமுதல்:6 பேர் கைது
சிவகாசி : முத்தமிழ் புரம் காலனியைச் சேர்ந்தவர் கணேசமூர்த்தி 49. இவருக்கு நாரணாபுரம் ரோட்டில் பட்டாசு கடை உள்ளது. இந்தக் கடை அருகே தகர செட் அமைத்து அனுமதியின்றி பட்டாசுகளை பதுக்கி வைத்திருந்தார். கிழக்கு போலீசார் அவரை கைது செய்து ரூ. 20 லட்சம் பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்தனர்.
சிவகாசி : மீனம்பட்டி ராமசாமி புரத்தை சேர்ந்தவர் முருகன் 49. இவர் தனது வீட்டில் பாறைப்பட்டியைச் சேர்ந்த சக்திவேலிடம் 57, பட்டாசு மூலப் பொருட்களான வெடி உப்பு உள்ளிட்டவைகளை வாங்கி பிள்ளையார் கோயில் தெரு கார்த்திக் 37 பால்ராஜ் 50, ஆகியோரை வைத்து சட்ட விரோதமாக தடை செய்யப்பட்ட அடியார் உள்ளிட்ட வெடிகளை தயார் செய்தார். கிழக்கு போலீசார் பட்டாசு மூலப் பொருட்கள், ரூ. 30 ஆயிரம் பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்து, நால்வரையும் கைது செய்தனர்.
* திருத்தங்கல் அண்ணா காலனியைச் சேர்ந்தவர் கூடலிங்கம் 21. இவர் தனது வீட்டில் அரசு அனுமதியின்றி பட்டாசுகளை பதிக்க வைத்திருந்தார். திருத்தங்கல் போலீசார் அவரை கைது செய்து ரூ.48 ஆயிரம் பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்தனர்.
தற்கொலை
சிவகாசி : சுப்பிரமணியபுரம் காலனியைச் சேர்ந்தவர் காளீஸ்வரர் 20. பட்டாசு ஆலையில் லோடுமேன் ஆக வேலை பார்த்து வந்தார். சில நாட்களாக வீட்டிற்கு தாமதமாக வந்துள்ளார். குடும்பத்தினர் கண்டித்துள்ளனர். இந்நிலையில் காளீஸ்வரன் வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். கிழக்கு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
----*: திருத்தங்கல் பாண்டியன் நகரை சேர்ந்தவர் பாண்டி செல்வம் 30. குடும்பத் தகராறில் இவரது மனைவி தனது தாயார் வீட்டிற்கு சென்று விட்டார். இந்நிலையில் பாண்டி செல்வம் வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் திருத்தங்கல் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
மாணவிக்கு தொந்தரவு சிறுவன் மீது போக்சோ
சிவகாசி : விஜயலட்சுமி காலனி சேர்ந்த 15 வயது சிறுமி பகுதியில் உள்ள பள்ளியில் பிளஸ் 1 படித்து வந்தார். இவரிடம் பழகிய முத்துராமலிங்கபுரம் காலனியைச் சேர்ந்த 17 வயது சிறுவன் பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்தார். மகளிர் போலீசார் சிறுவன் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.---