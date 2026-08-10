சாயக்கழிவுநீர் கலப்பு விவகாரத்தில் மண்டை உடைப்பு: 4 பேர் மீது வழக்கு
சாயக்கழிவுநீர் கலப்பு விவகாரத்தில் மண்டை உடைப்பு: 4 பேர் மீது வழக்கு
UPDATED : ஆக 09, 2026 05:42 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 05:40 PM
அருப்புக்கோட்டை:: அருப்புக்கோட்டை நாகலிங்கம் நகர் கிழமேல் தெருவை சேர்ந்த ஜவுளி வியாபாரி சண்முகசுந்தரம் 61, இதே பகுதியை சேர்ந்த திருமாவளவன் சாயப்பட்டறை நடத்தி வருகிறார். இவருடைய சாயப்பட்டறை கழிவுநீர் ஒரு பைப் மூலம் வாறுகாலில் விடப்பட்டிருப்பதாகவும், தற்போது பாதாள சாக்கடைக்கு தோண்டிய போது அந்த பைப் லைன் உடைந்து சாயக்கழிவுநீர் முழுவதும் அருகில் உள்ள குடிநீர் குழாயில் கலந்து சுகாதார கேடு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த தெருவை சேர்ந்த சேர்ந்தவர்கள் நகராட்சியில் புகார் அளித்தனர்.
இதற்கு சண்முகம் சுந்தரம் தான் காரணம் என, நாகலிங்க நகரில் வந்து கொண்டிருந்தவரை, திருமாவளவன், அவரது மகன் ரகுராம், தம்பி தமிழ் காந்தன், மதியரசன் ஆகியோர் தாக்கியதில் தலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காயம் ஏற்பட்டது. டவுன் போலீசார் 4 பேர் மீது வழக்கு பதிந்தனர்.
இதே போன்று டூவீலரில் சென்ற போது கீழே தள்ளி விட்டதாக திருமாவளவன் செய்த புகாரின்படி, போலீசார் சண்முகசுந்தரம் மீதும், வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.