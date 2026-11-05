ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் பஸ் ஸ்டாண்டில் போதை ஆசாமிகள் அட்டகாசம் தேவை போலீஸ் நடவடிக்கை
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் பஸ் ஸ்டாண்டில் போதை ஆசாமிகள் அட்டகாசம் தேவை போலீஸ் நடவடிக்கை
UPDATED : நவ 02, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:45 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் பஸ் ஸ்டாண்டில் இரவு நேரத்தில் போதை ஆசாமிகள் கடை வாசலில் தூங்கும் யாசகர்களை மிரட்டுவது, தாக்குவது போன்ற அடாவடிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில் இரவு 10:00 மணிக்கு மேல் மக்கள் நடமாட்டம் குறைய துவங்கும் நிலையில் யாசகம் பெறுபவர்கள் பஸ் ஸ்டாண்ட்டில் உள்ள கடைகளுக்கு முன்புள்ள காலி இடத்தில் படுத்து துாங்குகின்றனர். இவர்களிடம் இரவு 11:00 மணிக்கு மேல் போதை ஆசாமிகள் அவர்களை எழுப்பி பணத்தைக் கேட்டு மிரட்டுவது, தாக்குவது, வைத்திருக்கும் பொருட்களை எடுத்துச் செல்வது போன்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.கடந்த சில மாதங்கள் முன்பு போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் போதை ஆசாமிகள் அட்டகாசம் செய்து வருகின்றனர்.
மேலும் பஸ் ஸ்டாண்ட் வடக்கு பக்கம் மாடியில் திருநங்கைகள் அட்டகாசம் அதிகரித்து வருகிறது.
இதனை தடுக்க போலீசார் இரவு 11:00 மணி முதல் அதிகாலை வரை பஸ்டாண்டில் அடிக்கடி ரோந்து சென்று போதை ஆசாமிகள் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.