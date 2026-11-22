UPDATED : நவ 21, 2026 07:26 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:22 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் 5 வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு 1144 மையங்களில் போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கும் முகாம் நாளை(நவ.22) நடக்கிறது.
மாவட்டத்தில் 5 வரை உள்ள 1.30 லட்சம் குழந்தைகளுக்கும் போலியோ சொட்டு மருந்து இலவசமாக நாளை நடக்கும் முகாமில் வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக அரசு மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், துணை சுகாதார நிலையங்கள், ஊட்டச்சத்து மையங்கள், பள்ளிகள், சாவடிகள், கோயில்களில் 1144 மையங்களில் காலை 7:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை சொட்டு மருந்து வழங்கப்படுகிறது.
மேலும் குழந்தைகளுக்கு லேசான ஜூரம், சளி, இருமல், வயிற்றுப்போக்கு இருந்தாலும் சொட்டு மருந்து கொடுக்கலாம். இம்முகாமில் 4555 பணியாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
ரயில்வே ஸ்டேஷன்கள், பஸ் ஸ்டாண்ட்கள், மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் நடமாடும் முகாம் மூலம் போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கலெக்டர் ஷரண்யா அறி தெரிவித்துள்ளார்.