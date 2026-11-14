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அஞ்சல் ஆயுள் காப்பீடு, கிராமிய அஞ்சல் காப்பீடு சேவை நிறுத்தம்
அஞ்சல் ஆயுள் காப்பீடு, கிராமிய அஞ்சல் காப்பீடு சேவை நிறுத்தம்
ADDED : நவ 14, 2026 09:52 PM
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விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தலைமை துணை அஞ்சலகங்கள், கிளை அஞ்சலகங்களில் அஞ்சல் ஆயுள் காப்பீடு, கிராமிய அஞ்சல் காப்பீடு மென்பொருள் தரமேம்பாடு, மாற்றம் செய்யப்பட உள்ளது.
அதனால் தற்காலிகமாக நாளை (நவ.16) முதல் நவ.24 வரை நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது. இதர அனைத்து சேமிப்பு கணக்கு துவங்குதல், பராமரித்தல் பண பரிவர்த்தனைகள், கடிதங்கள், பார்சல்கள் பதிவு செய்தல், பட்டுவாடா சேவைகள் நடக்கும் என முதுநிலை கோட்ட கண்காணிப்பாளர் சுப்பிரமணியம் பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.