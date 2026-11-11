தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/இன்று ( நவ. 10-) மின்தடை (காலை 9:00 மணி - மதியம் 2:00 மணி)

இன்று ( நவ. 10-) மின்தடை (காலை 9:00 மணி - மதியம் 2:00 மணி)

இன்று ( நவ. 10-) மின்தடை (காலை 9:00 மணி - மதியம் 2:00 மணி)

ADDED : நவ 10, 2026 03:27 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : நவ 10, 2026 03:27 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

* ராஜபாளையம் தாலுகா அலுவலகம், முடங்கியார் ரோடு, பச்ச மடம், அய்யனார் கோயில், சம்பந்தபுரம், ஆவரம்பட்டி, காந்தி கலை மன்றம், மதுரை ரோடு, பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், பஞ்சு மார்க்கெட், காந்தி சிலை, திருவள்ளுவர் நகர், தென்றல் நகர், மாடசாமி கோவில் தெரு, திரவுபதிஅம்மன் கோயில் தெரு, தென்காசி ரோடு, அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனை.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us