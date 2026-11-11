/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/இன்று ( நவ. 10-) மின்தடை (காலை 9:00 மணி - மதியம் 2:00 மணி)
இன்று ( நவ. 10-) மின்தடை (காலை 9:00 மணி - மதியம் 2:00 மணி)
இன்று ( நவ. 10-) மின்தடை (காலை 9:00 மணி - மதியம் 2:00 மணி)
ADDED : நவ 10, 2026 03:27 PM
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* ராஜபாளையம் தாலுகா அலுவலகம், முடங்கியார் ரோடு, பச்ச மடம், அய்யனார் கோயில், சம்பந்தபுரம், ஆவரம்பட்டி, காந்தி கலை மன்றம், மதுரை ரோடு, பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், பஞ்சு மார்க்கெட், காந்தி சிலை, திருவள்ளுவர் நகர், தென்றல் நகர், மாடசாமி கோவில் தெரு, திரவுபதிஅம்மன் கோயில் தெரு, தென்காசி ரோடு, அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனை.