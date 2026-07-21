/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/விருதுநகர் எரிச்சநத்தம் மின்தடை
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:58 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:51 PM
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(ஜூலை 23) காலை 9:00 மணி - மாலை 2:00 மணி வரை
* விருதுநகர் எரிச்சநத்தம், குமிழங்குளம், நடையனேரி, செங்குன்றாபுரம், எல்லிங்கநாயக்கன்பட்டி கிருஷ்ணமநாயக்கன்பட்டி, அம்மாபட்டி, பாறைப்பட்டி, வடுகபட்டி, ஜாரிஉசிலம்பட்டி, அ.பாரைப்பட்டி, செங்குளம், சிலார்பட்டி, ஐ.மீனாட்சிபுரம், முருகனேரி, அ.கரிசல்குளம், வெள்ளபொட்டல், அக்கனாபுரம், சல்வார்பட்டி, கோட்டையூர், கிழக்கோட்டையூர், இலந்தைகுளம், அழகாபுரி, கோவிந்தநல்லுார், ஆயர்தர்மம், சுரைக்காய்பட்டி, சுப்புலாபுரம், கொண்டையம்பட்டி
* மல்லாங்கிணர், வலையங்குளம், நந்திக்குண்டு, மேலதுலுக்கன்குளம், அழகியநல்லுார், கெப்பிலிங்கம்பட்டி, வில்லிபத்திரி, நாகம்பட்டி, வழுக்கலொட்டி மற்றும் வரலொட்டி