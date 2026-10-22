வழுக்கி விழுந்த கர்ப்பிணிக்கு குழந்தை பிறப்பு: தாயும் சேயும் பலி
வழுக்கி விழுந்த கர்ப்பிணிக்கு குழந்தை பிறப்பு: தாயும் சேயும் பலி
UPDATED : அக் 14, 2026 04:51 PM
ADDED : அக் 14, 2026 04:46 PM
சிவகாசி: சிவகாசியில் இருந்து அதிவீரன்பட்டியில் வீட்டில் கர்ப்பிணி வழுக்கி விழுந்த போது பிறந்த ஆறு மாதம் பெண் சிசு இறந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட தாயும் பலியானார்.
சிவகாசி அருகே அதிவீரன் பட்டியைச் சேர்ந்தவர் சங்கரேஸ்வரி 36. இவருக்கும் பேரையூரை சேர்ந்த வீரனுக்கும் 11 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்தது. சங்கரேஸ்வரிக்கு முதல் பிரசவத்தில் ஏழு மாதத்தில் குறை பிரசவமாகி குழந்தை பிறந்து இறந்து விட்டது. தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து இருமுறை அபார்ஷன் நிலையில் 4 வது பிரசவத்திலும் குழந்தை பிறந்து இறந்து விட்டது. தற்போது 5 வது தடவையாக கர்பபமடைந்த சங்கரேஸ்வரி சிவகாசியில் தனியார் மருத்துவமனையில் பரிசோதனை செய்து வந்தார். இந்நிலையில் ஆறு மாத கர்ப்பிணியான இவர் வீட்டில் பாத்ரூம் சென்றபோது திடீரென்று வயிற்று வலி ஏற்பட்டு மயங்கி கீழே விழுந்ததில் பெண் குழந்தை பிறந்தது. இருவரையும் தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றபோது பரிசோதித்த டாக்டர் இருவரும் இறந்து விட்டதாக கூறினார். திருத்தங்கல் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.