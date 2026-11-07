/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/பூக்கள் விலை உயர்வு. கனகாம்பரம் ரூ. 2 ஆயிரம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:17 PM
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அருப்புக்கோட்டை: அருப்புக்கோட்டையில் தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு பூக்கள் விலை உயர்ந்துள்ளது.
அருப்புக்கோட்டையில் 3 நாட்களுக்கு முன்பு, ஒரு கிலோ மல்லிகை 500 ம், கனகாம்பரம் 600 ரூபாயாகவும், மற்ற பூக்கள் 100 க்கும் குறைவாக இருந்து.
தீபாவளி பண்டிகை நாளை கொண்டாடுவதை முன்னிட்டு, நேற்று பூக்களின் விலை கிடு கிடுவென உயர்ந்தது. 1 கிலோ கனகாம்பரம் 2 ஆயிரம், மல்லிகை ஆயிரத்து 300, முல்லை 900, பிச்சி 700, ரோஜா 250, சம்பங்கி 250, செவ்வந்தி 200 ஆக இருந்தது. பண்டிகைக்கு முதல் நாள் மல்லிகை, கனகாம்பரம் 2 ஆயிரத்தை தொடும் எனவும், இவற்றின் விலை உயர்வை கண்டு, பெண்கள் பிச்சி பூ வை அதிகமாக வாங்கி செல்வதாக பூ வியாபாரிகள் கூறினர்.