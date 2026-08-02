﻿ குறையுது பொரிகடலை உருட்டு உளுந்தம் பருப்பு விலை

ADDED : ஆக 02, 2026 01:11 AM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் பொரிகடலை 50 கிலோவிற்கு ரூ.950 குறைந்து ரூ.4550, உருட்டு உளுந்தம் பருப்பு நாடு 100 கிலோவிற்கு ரூ.200 குறைந்து ரூ.11,800 முதல் ரூ.12,300 என விற்கப் படுகிறது.
இங் கு க.எண்ணெய் 15 கிலோவிற்கு ரூ.50 குறைந்து ரூ.3250, ந.எண்ணெய் 15 கிலோ ரூ.6435, பாமாயில் 15 கிலோ ரூ.2370, ரவை 30 கிலோ ரூ.1570, மைதா 90 கிலோ ரூ.4700, சர்க்கரை 50 கிலோவிற்கு ரூ.20 உயர்ந்து ரூ.2520, கொண்டைக்கடலை 100 கிலோவிற்கு ரூ.150 உயர்ந்து ரூ.6900 என விற்கப்படுகிறது.
து வரம் பருப்பு புதுசு லயன் 100 கிலோவிற்கு ரூ.100 குறைந்து ரூ.11,200 முதல் ரூ.11,600, பாசிப்பருப்பு 100 கிலோ ரூ.9000 முதல் ரூ.9200, உளுந்து லயன் 100 கிலோவிற்கு ரூ.200 குறைந்து ரூ.7800 முதல் ரூ.8300, உளுந்து நாடு 100 கிலோவிற்கு ரூ.200 குறைந்து ரூ.7100 முதல் ரூ.7300, தொலிபருப்பு 100 கிலோவிற்கு ரூ.200 குறைந்து ரூ.9300 முதல் ரூ.9500 என விற்கப்படுகிறது.
பட் டாணி பருப்பு 100 கிலோ ரூ.4500 முதல் ரூ.4600, பாசிப்பயறு லயன் மீடியம் 100 கிலோ ரூ.7800 முதல் ரூ.8000, மல்லி லயன் 40 கிலோ ரூ.7300, மல்லி நாடு 40 கிலோ ரூ.6500 முதல் ரூ.7200, குண்டூர் வத்தல் 100 கிலோ ரூ.22,000 முதல் ரூ.26,000, முண்டு வத்தல் 100 கிலோ ரூ.22,000 முதல் ரூ.28,000, கடலை புண்ணாக்கு 100 கிலோவிற்கு ரூ.50 உயர்ந்து ரூ.6200, எள் புண்ணாக்கு 50 கிலோ ரூ.2900 என விற்பனை செய்யப்படு கிறது.