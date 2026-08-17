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ஆக. 22ல் தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம்

ஆக. 22ல் தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம்

ADDED : ஆக 13, 2026 06:11 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 06:11 PM

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விருதுநகர்: விருதுநகர் ஆமத்துார் ஏ.ஏ.ஏ., பொறியியல் கல்லுாரியில் ஆக. 22ல் மாபெரும் தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம் நுாறு நிறுவனங்கள் பங்கேற்கும் வகையில் நடத்தப்பட உள்ளது.

  கலெக்டர் சுகபுத்ரா செய்திக்குறிப்பு: இதில் எம்.ஆர்.எப்., டயர்ஸ், ஹூண்டாய் மோட்டார்ஸ், டி.வி.எஸ்., ஸ்ரீசகரா, அடையார் ஆனந்தபவன், சென்டர்சாப்ட் டெக்னாலஜிஸ், சால்காம்ப் போன்ற நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட முன்னணி நிறுவனங்கள் 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலிப்பணியிடங்களுக்கு  8ம் வகுப்பு தேர்ச்சி முதல் பட்டப்படிப்பு, ஐ.டி.ஐ., டிப்ளமோ ஆகிய கல்வி தகுதி உடையவர்களை தேர்வு செய்ய உள்ளனர்.

 விருப்பமுள்ளோர் இம்முகாமில் நேர்காணலில் பங்கேற்க பயோ டேட்டா, கல்வி சான்று நகல்களுடன் பங்கேற்கலாம். வேலையளிக்கும் நிறுவனங்கள் முகாமிற்கு பதிவு செய்ய மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலக தொலைபேசி எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம். தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் மூலம் பணிநியமனம் பெற்றவர்களது வேலைவாய்ப்பு அலுவலக பதிவுமூப்பு எவ்விதத்திலும் பாதிக்கப்படமாட்டாது, என்றார்.

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