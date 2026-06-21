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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/﻿ சிக்கல்: வெப்ப அலையால் உயிரிழக்கும் கால்நடைகள்: உரிமையாளர்களுக்கு விழிப்புணர்வு அவசியம்

﻿ சிக்கல்: வெப்ப அலையால் உயிரிழக்கும் கால்நடைகள்: உரிமையாளர்களுக்கு விழிப்புணர்வு அவசியம்

﻿ சிக்கல்: வெப்ப அலையால் உயிரிழக்கும் கால்நடைகள்: உரிமையாளர்களுக்கு விழிப்புணர்வு அவசியம்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 12:00 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 12:00 AM

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விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் தற்போது அக்னி நட்சத்திரம் போல வெயில் வாட்டி வதைத்து வருவதால் நீர்நிலைகள் வறண்டு விட்டது. மேய்ச்சலுக்கு செல்லும் கால்நடைகள் வெப்ப அலை தாக்கத்தால் உயிரிழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை தடுக்க கால்நடை உரிமையாளர்களுக்கு விழிப்புணர்வு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

மாவட்டத்தில் அக்னி நட்சத்திரம் முடிந்தும் தற்போது தான் கோடை காலம் துவங்கியது போல வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதால் நீர்நிலைகள் அனைத்தும் வறண்டு குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. நகராட்சி, மாநகராட்சிகளில் 10 நாட்களுக்கு ஒரு முறை குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது.

இதனால் வாகனங்களில் வரும் குடிநீரை மக்கள் விலை கொடுத்து வாங்கி பயன்படுத்தும் நிலை உருவாகியுள்ளது. வீடுகளில் கால்நடைகளை வளர்ப்பவர்கள் போர்வெல் அமைத்து மோட்டார் பொருத்தி தண்ணீரை எடுத்து பயன்படுத்தி வருகின்றனர். மேலும் மேய்ச்சலுக்கு செல்லும் கால்நடைகளுக்கு போதிய உணவு இல்லாமல் இருப்பதால் அவற்றை வெளியே அழைத்து செல்லாமல் விலைக்கு உணவுகளை வாங்கி கொடுத்து வருகின்றனர்.

வெப்பஅலையின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதால் அதிக தாகம், நோய் தாக்குதல் ஏற்பட்டு கால்நடைகள் உயிரிழக்கும் அபாயம் உருவாகியுள்ளது. இதனை தடுக்க கால்நடை உரிமையாளர்களுக்கு தேவையான விழிப்புணர்வு வழங்கப்படாததால் அவற்றை வளர்ப்பவர்கள் செய்வது அறியாது பரிதவித்து வருகின்றனர்.

புதிதாக பிறந்துள்ள கன்று குட்டிகள் வெப்ப அலை தாக்கத்தால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கந்தக பூமியான விருதுநகர் மாவட்டத்தில் தற்போது வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதால் கால்நடை உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டு பொருளாதார ரீதியாக உரிமையாளர்கள் பாதிக்கப்படும் நிலையும் உருவாகியுள்ளது. ஆட்டுப்பண்ணை, கோழிப்பண்ணை வைத்திருப்பவர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

எனவே அந்தந்த தாலுகா வாரியாக வெப்ப அலை தாக்கத்தில் இருந்து கால்நடைகளை எவ்வாறு தற்காத்து கொள்வது என்ற வழிமுறைகளையும், விழிப்புணர்வையும் வளர்ப்பவர்களுக்கு வழங்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

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