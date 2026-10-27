பொங்கலுக்கு 8.75 லட்சம் சேலைகள் உற்பத்தி இலக்கு டிச.15க்குள் முடிக்க திட்டம்

பொங்கலுக்கு 8.75 லட்சம் சேலைகள் உற்பத்தி இலக்கு டிச.15க்குள் முடிக்க திட்டம்
பொங்கலுக்கு 8.75 லட்சம் சேலைகள் உற்பத்தி இலக்கு டிச.15க்குள் முடிக்க திட்டம்
ADDED : செப் 29, 2026 04:42 PM
விருதுநகர், செப். 30 –
29 நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களில் 8.75 லட்சம் பெடல்தறி சேலைகள் உற்பத்தி செய்ய இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட நிலையில் இதுவரை 8 ஆயிரம் சேலைகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் டிச.15க்குள் உற்பத்தி பணிகளை முடிக்க தீவிரமாக பணிகள் நடக்கிறது.
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள 29 நெசவாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கங்களில் 8.75 லட்சம் பெடல்தறி சேலைகள் உற்பத்தி செய்ய இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு நெசவாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.
இதற்கிடையில் ரகத்தை மாற்றியதால் இருப்பு வைத்துள்ள சேலைகளை அரசு கொள்முதல் செய்ய வேண்டும், கூலி உயர்வு வழங்க வேண்டும் உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டங்கள் நடந்தது.
இதனால் உற்பத்தி பணிகள் பாதிக்கப்படும் நிலை உருவானது. மேலும் நெசவாளர்களின் சங்கங்களில் தாக்குதல் சம்பவங்கள் நடந்து போலீஸ் நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டது.
தற்போது இருப்பு சேலைகள் கொள்முதல் செய்யவும், கூலி உயர்வு குறித்து பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதால் மீண்டும் நெசவாளர்கள் உற்பத்தி பணிகளை துவங்கியுள்ளனர்.
ஒவ்வொரு நெசவாளரும் தங்களால் முடிந்த அளவுக்கு நெசவு பணிகளை செய்து அதற்கான ஊதியத்தை பெறலாம் என்பதால் பணிகள் மும்மரமாக நடக்கிறது.
இது குறித்து கைத்தறித்துறை உதவி இயக்குனர் சேரன் கூறியதாவது:
இதுவரை 8 ஆயிரம் சேலைகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. 8.75 லட்சம் உற்பத்தி இலக்கு டிச.15க்குள் முடிக்கப்படும். அதற்கான பணிகள் தீவிரமாக நடக்கிறது. மேலும் நெசவாளர்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் செய்து கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது, என்றார்.