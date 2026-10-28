விளம்பரதாரர் செய்தி ராம்கோ நுாற்பாலை தொழிலாளர்களுக்கு போனஸ்
விளம்பரதாரர் செய்தி ராம்கோ நுாற்பாலை தொழிலாளர்களுக்கு போனஸ்
UPDATED : அக் 28, 2026 05:46 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:46 PM
ராஜபாளையம்: ராஜபாளையம் ராம்கோ குரூப் நுாற்பாலை மற்றும் துணி உற்பத்தி ஆலை தொழிலாளர்கள், அலுவலர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் தொகை ரூ.12.50 கோடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
போனஸ் பேச்சு வார்த்தை ராம்கோ குரூப் சேர்மன் பி.ஆர் வெங்கட்ராமராஜா, ராமராஜ் சர்ஜிகல் நிர்வாக இயக்குனர் ராம்குமார் ராஜா, விஷ்ணு சங்கர் மில்ஸ் நிர்வாக இயக்குனர் ஸ்ரீராம ராஜா ராஜா முன்னிலையில் நடந்தது.இதன்படி நுாற்பாலை, துணி உற்பத்தி ஆலை தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.12.50 கோடி வழங்க பி.ஆர் வெங்கட்ராமராஜா உத்தரவிட்டுள்ளார்.
பேச்சுவார்த்தையில் நுாற்பாலை துணி உற்பத்தி பிரிவு தலைவர் மோகனரெங்கன், முதுநிலை துணை தலைவர் ரவி ராஜா, தலைமை நிதி அதிகாரி அருள் பிரணவம், துணைப் பொது மேலாளர் சண்முகராஜ், சுதர்சனம் ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் தலைமை நிதி அதிகாரி ராஜேஷ், தொழிற்சங்க தலைவர்கள் கண்ணன், விஜயன், ராக்கப்பன் உள்ளிட்ட தொழிலாளர் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர்.