/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/சைக்கிள் ஸ்டாண்ட் அமைக்க எதிர்ப்பு
UPDATED : நவ 11, 2026 11:19 PM
ADDED : நவ 11, 2026 07:33 PM
அ நிறம் | அளவு
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்ட மைய நுாலகம் அருகே இருந்த புறம்போக்கு நிலத்தில் சிலர் கடைகள் அமைந்திருந்தனர்.
இந்த நிலத்தில் இருந்த கடைகளை அகற்றி விட்டு சைக்கிள் ஸ்டாண்ட் அமைக்க நகராட்சி நிர்வாகம் முடிவு செய்தது. இதற்கான பணிகளை இன்று (நவ.,11) காலை துவங்க இருந்த நிலையில் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட்டில் இருந்து தொலைவில் எதற்காக சைக்கிள் அமைக்க வேண்டும் என எதிர்ப்பு தெரிவித்து நகராட்சி தலைவர் மாதவன், கவுன்சிலர் பால்பாண்டியிடம் அப்பகுதியினர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். போலீசார் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையால் கலைந்து சென்றனர்.