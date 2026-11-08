/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/சுடுகாட்டை பயன்படுத்த எதிர்ப்பு; போலீஸ் குவிப்பு
ADDED : நவ 07, 2026 04:27 PM
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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் அருகே பூவாணியில் ஒரு பிரிவை சேர்ந்தவர்களின் சுடுகாட்டில் மற்றொரு பிரிவை சேர்ந்தவர் உடலை எரிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர்.
இப்பகுதியில் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வரும் நிலையில் ஒரு பிரிவை சேர்ந்த ஒருவர் நேற்று (நவ.,6) மரணமடைந்த நிலையில், அவரது உடலை இன்று (நவ.,7) காலை மற்றொரு பிரிவினர் சுடுகாட்டில் எரிப்பதற்கு திட்டமிட்டுள்ளனர். இதற்கு மற்றொரு பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.இதனால் பதட்டமான சூழல் ஏற்பட்ட நிலையில் இன்று காலை டி.எஸ் .பி பாலசுந்தரம் தலைமையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர்.
பின்னர் வருவாய்த்துறையினர் பேச்சு வார்த்தை நடத்தினர்.