/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/மாற்றுதிறனாளிகளுக்கு உபரணங்கள் வழங்கல்
ADDED : நவ 14, 2026 05:54 PM
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சாத்துார்: கோவில்பட்டி நேஷனல் பொறியியல் கல்லுாரியில் மாற்றுதிறனாளிகளுக்கு உபகரணங்கள் வழங்கும் விழா நடந்தது.
கே.ஆர். கல்வி குழுமம் ,கல்வி நிறுவனங்களின் நிறுவனர் கல்வித் தந்தை கே .ராமசாமி 90 வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நடந்த இவ்விழாவிற்கு கல்லுாரி துணைத் தலைவர் கே.ஆர்.கிருஷ்ணமூர்த்தி தலைமை வகித்தார். தாளாளர் கே.ஆர்.அருணாச்சலம், முன்னிலை வகித்தார்.
சேவெக்ஸ் டெக்னாலஜி பிரைவேட் லிமிடெட் எஸ் .சபரி செல்வன், பிரீடம் டிரஸ்ட் டாக்டர் எஸ் .சுந்தர் மாற்றுதிறனாளிகளுக்கு உபகரணங்கள் வழங்கினர்.
இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் 310 பயனாளிகள் பயனடைந்தனர். பிரீடம் அறக்கட்டளையின் அறங்காவலர் ஹரிஹரன் சங்கரன் , நிர்வாக குழு உறுப்பினர் உஷா பாரத்வாஜ் மற்றும் பலர் விழாவில் கலந்து கொண்டனர்.