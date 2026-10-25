சிவகாசியில் உரிமம் முடிந்த பின்னும் மூடப்படாத குவாரி பள்ளங்கள் விபத்து அச்சத்தில் மக்கள்
சிவகாசியில் உரிமம் முடிந்த பின்னும் மூடப்படாத குவாரி பள்ளங்கள் விபத்து அச்சத்தில் மக்கள்
UPDATED : அக் 24, 2026 11:04 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:24 PM
சிவகாசி: சிவகாசி, திருத்தங்கல் பகுதிகளில் உரிமம் முடிந்த கிரானைட், கல் குவாரிகளில் தோண்டப்பட்ட பள்ளங்கள் மீண்டும் மூடப்படாததால் மழைக்காலங்களில் தண்ணீர் நிரம்பி உயிர் பலிகள் ஏற்படுகிறது. எனவே பள்ளங்களை உடனடியாக மூட வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
சிவகாசி அருகே திருத்தங்கல் செல்லை நாயக்கன்பட்டி , செங்கமலப்பட்டி ரோடு, நதிக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள குவாரிகளில் தோண்டப்பட்ட பள்ளங்கள் மீண்டும் மூடப்படவில்லை. பொதுவாக கிரானைட், கல் குவாரிகளில் கற்களை எடுப்பதற்காக பள்ளங்கள் தோண்டப்படுவது வழக்கம். உரிமம் முடிந்த நிலையில் தோண்டப்பட்ட பள்ளங்களை உடனடியாக மூட வேண்டும் என்பது விதி. ஆனால் இங்கு பெரும்பான்மையான குவாரிகளில் தோண்டப்பட்ட பள்ளங்கள் அப்படியே விடப்பட்டுள்ளது. இதில் மழைக்காலங்களில் தண்ணீர் தேங்கி விடுகின்றது. இங்கு ஆடு, மாடு உள்ளிட்ட கால்நடைகள் தண்ணீருக்காக செல்லும்போது தவறி விழுந்து இறந்து விடுகின்றது. தவிர இயற்கை உபாதைக்கு செல்பவர்களும் விபரீதம் அறியாமல் தண்ணீர் உள்ளது என குளிக்க செல்பவர்களும் தவறி விழுந்து இறந்துள்ளனர். எனவே இது போன்ற குவாரிகளில் தோண்டப்பட்ட பள்ளங்களை உடனடியாக மூட வேண்டும்.