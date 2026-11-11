பால பணிக்காக ரயில்வே கேட் நாளை மறுதினம் முதல் (நவ. 12) மூடல் :திருத்தங்கலில் மாற்றுப்பாதைகள் அறிவிப்பு
பால பணிக்காக ரயில்வே கேட் நாளை மறுதினம் முதல் (நவ. 12) மூடல் :திருத்தங்கலில் மாற்றுப்பாதைகள் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 06:59 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:45 PM
சிவகாசி: சிவகாசி அருகே திருத்தங்கல் ரயில்வே மேம்பால பணிக்காக நாளை மறுதினம் (நவ. 12) முதல் ரயில்வே கேட் மூடப்படுவதால் மாற்றுப் பாதை குறித்து போலீசார் நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிவகாசி சாட்சியாபுரம் ரயில்வே கிராசிங்கில் ரூ.62 கோடியில் மேம்பாலம் கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்பட்டது. இதையடுத்து திருத்தங்கல் ரயில்வே கிராசிங்கில் மேம்பாலம் அமைக்கும் பணிக்கு ஜன. ல் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. பாலம் அமைக்கும் பணி அவ்வப்போது நடந்து வந்தாலும் தாமதம் ஏற்பட்டது. சமீபத்தில் சிவகாசி ரோட்டில் துாண்கள் அமைக்கும் பணி தொடங்கி நடந்து வருகிறது. தீபாவளி காரணமாக ரயில்வே கேட் மூடப்படாததால் பணிகள் மந்தமாக நடந்தது. தீபாவளி முடிந்த நிலையில் மேம்பால பணிகளுக்காக திருத்தங்கல் ரயில்வே கேட் நாளை (நவ.12) முதல் மூடப்படுகிறது. இதனால் சிவகாசி - விருதுநகர் ரோட்டில் செல்லும் வாகனங்கள மாற்றுப்பாதையில் செல்ல போலீசார், நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து டிஎஸ்பி அனில்குமார் கூறுகையில்: சிவகாசி - விருதுநகர் செல்லும் கனரக வாகனங்கள் பூவநாதபுரம் விலக்கு வந்து சுற்றுச்சாலை வழியாக விருதுநகர் செல்ல வேண்டும். இலகு ரக வாகனங்கள் பாண்டியன் நகர், திருத்தங்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் தேவர் சிலை, மாநகராட்சி நுாலகம் வழியாக சென்று விருதுநகர் செல்ல வேண்டும். விருதுநகரில் இருந்து வரும் இலகு ரக வாகனங்கள் திருத்தங்கல் அண்ணாதுரை சிலையில் இருந்து ஆலமரத்துப்பட்டி, பள்ளப்பட்டி, குறுக்குப்பாதை வழியாக சிவகாசி செல்ல வேண்டும், என்றார்.