தண்டவாளத்தை கடக்கும் பயணிகள் :தேவை ரயில்வே போலீஸ் விழிப்புணர்வு
தண்டவாளத்தை கடக்கும் பயணிகள் :தேவை ரயில்வே போலீஸ் விழிப்புணர்வு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:51 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:07 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரயில் வரும் நேரத்தில் பயணிகள் தண்டவாளத்தை கடந்து
2வது பிளாட் பாரத்திற்கு செல்வதை தவிர்க்க ரயில்வே போலீசார் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கை எடுப்பது அவசியமாகிறது.
இங்கு அம்ரித் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் லிப்ட் வசதி, நடை மேம்பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், மதுரை, மயிலாடுதுறை, செங்கோட்டை பயணிகள் ரயில்கள் 2வது பிளாட் பாரத்தில் வரும்போது, அதில் பயணிக்கும் பயணிகள் கடைசி நேரத்தில் தண்டவாளத்தை கடந்து செல்கின்றனர்.
இதில் ரயில் பிளாட் பாரத்தில் வந்து கொண்டு இருக்கும் போதே சிலர் அவசரமாக தண்டவாளத்தை கடக்கின்றனர்.இதனால் விபத்து அபாயம் காணப்படுகிறது.
பயணிகளின் இத்தகைய செயல்களை தடுக்க ரயில்கள் வரும் நேரத்தில் போலீசார் பிளாட்பாரத்தில் ரோந்து செல்வது அவசியமாகிறது. ஆனால் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரயில்கள் வரும்போது போலீசார் நடமாட்டத்தையே காண முடியவில்லை. எனவே, இனிமேலாவது ரயில்வே போலீசார் உடனடி நடவடிக்கை எடுத்து ரயில் பயணிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.