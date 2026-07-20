சோழபுரம், கரிவலம் வந்தநல்லுாரில் ரயில்வே ஸ்டேஷன்கள் அமைக்க முடிவு
சோழபுரம், கரிவலம் வந்தநல்லுாரில் ரயில்வே ஸ்டேஷன்கள் அமைக்க முடிவு
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:35 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:32 PM
ராஜபாளையம்:விருதுநகர்- தென்காசி ரயில் வழித்தடத்தில் ராஜபாளையம் சங்கரன் கோவில் இடையே சோழபுரம், கரிவலம் வந்த நல்லுாரில் ரயில்வே ஸ்டேஷன்கள் அமைக்க தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளதால் கிராஸிங்கினால் ஏற்பட்டு வந்த தாமதம் தவிர்க்கப்படும் என பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
ராஜபாளையம் சங்கரன்கோவில் இடையே சோழபுரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மீட்டர்கேஜ், அகல ரயிலாக மாற்றப்பட்டபோது சோழபுரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மூடப்பட்டது.
மதுரை ரயில்வே கோட்டத்தில் ராஜபாளையம்- சங்கரன்கோவில் இடையே 33 கி.மீ., ரயில் பாதையில் வேறு ரயில்வே ஸ்டேஷன் இல்லை. இரண்டு பக்கமும் தினசரி கடக்கும் 10-க்கும் அதிகமான ரயில்களுக்கு அவசர நேர கிராசிங்கிற்கான வசதி இல்லை. எனவே எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களுக்காக மற்ற ரயில்கள் கடந்து செல்லும் வரையில் அந்தந்த ஸ்டேஷன்களில் காத்திருக்க வேண்டி உள்ளது. இதனால் பயணிகள் தேவையற்ற தாமதத்திற்கு ஆளாகி வந்தனர்.
சோழபுரம் ரயில்வே ஸ்டேஷனை மீண்டும் செயல்பட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என பல்வேறு அமைப்புகள் கோரிக்கையை விடுத்திருந்தது. கரிவலம் வந்த நல்லுாரிலும் ம.தி.மு.க., பொதுச்செயலாளர் வைகோ உள்ளிட்டோர் கோரிக்கை வைத்திருந்தனர்.
இந்நிலையில் சோழபுரம், கரிவலம் வந்த நல்லுார் ரயில்வே ஸ்டேஷன்கள் அமைக்க தெற்கு ரயில்வே சார்பில் திட்டமிடப்பட்டு அதற்கான பூர்வாங்க பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளதால் பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.