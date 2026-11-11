வத்திராயிருப்பு தொடரும் மழை; விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

UPDATED : நவ 08, 2026 05:42 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:36 PM
வத்திராயிருப்பு: வத்திராயிருப்பு மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் நகர் பகுதியில் பெய்யும் மழையினால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
வத்திராயிருப்பை சுற்றியுள்ள கான்சாபுரம், கூமாபட்டி, நெடுங்குளம், சேது நாராயணபுரம், புதுப்பட்டி, தாணிப்பாறை, மகாராஜபுரம், தம்பி பட்டி, கோட்டையூர், சுந்தர பாண்டியம் உட்பட பல்வேறு கிராமங்களில் தற்போது நெல் நடவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த இரண்டு நாளாக பெய்து வரும் மழையால் அப்பகுதி விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
நேற்று காலை நிலவரப்படி வத்திராயிருப்பில் 11.8 மி.மீட்டர், பெரியாறு அணையில் 9.8 மி.மீட்டர், கோயிலாறு அணையில் 12.8 மி. மீட்டர் மழை பதிவானது. அணைகளுக்கு தண்ணீர் வரத்து குறைவாகவே இருந்தது.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலும் செண்பகத் தோப்பு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பெய்த மழையினால் தண்ணீர் வரத்து ஏற்பட்டது.