/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ராஜபாளையத்தில் மழை
ADDED : நவ 06, 2026 07:41 PM
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ராஜபாளையம்: ராஜபாளையத்தில் இன்று (நவ.,6) மாலை பெய்த திடீர் மழையால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.
கடந்த வாரம் பெய்த மழை தொடர்ந்து தினமும் வெயில் மழைக்கான அறிகுறி மட்டும் இருந்து வந்தது. இதனால் இரவு வரை புழுக்கத்தால் மக்கள் தவித்தனர்.
இந்நிலையில் இன்று மாலை 4:00 மணிக்கு தொடங்கி ராஜபாளையம், தளவாய்புரம், சேத்தூர், தேவதானம், சத்திரப்பட்டி என பரவலாக காற்றுடன் பலத்த மழை விட்டு விட்டு 2 மணி நேரமும் அதனை தொடர்ந்து தூரலும் காணப்பட்டதால் குளிர்ச்சியான சூழலுக்கு மாறியது.
கண்மாய்களில் நீர் வரத்து அதிகரிக்காததால் பல்வேறு இடங்களில் நெல் நடவு செய்து தண்ணீர் தேவைக்கு மழையை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த நிலையில் விவசாயிகளுக்கு இம்மழை மகிழ்ச்சி தந்துள்ளது.