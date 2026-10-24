ஸ்ரீவி.,தேரடியில் ஏறும் பயணிகளுக்கு ராஜபாளையம் கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது அரசு போக்குவரத்து கழகம் உத்தரவு
ஸ்ரீவி.,தேரடியில் ஏறும் பயணிகளுக்கு ராஜபாளையம் கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது அரசு போக்குவரத்து கழகம் உத்தரவு
UPDATED : அக் 21, 2026 04:28 PM
ADDED : அக் 21, 2026 04:24 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் தேரடி பஸ் ஸ்டாப்பில் இருந்து பஸ் வடக்கு பகுதி ஊர்களுக்கு செல்லும் பயணிகளிடம் ராஜபாளையத்தில் ஏறியது போல் கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது. இடையன்குளம் ஸ்டேஜ் கட்டணத்தை மட்டுமே வசூலிக்க வேண்டுமென விருதுநகர் அரசு போக்குவரத்து கழகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தற்போது ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் தேரடி பஸ் ஸ்டாப்பில் இருந்து ஏராளமான மக்கள் தினமும் பஸ் ஏறி மதுரை, விருதுநகர், தேனி நகரங்களுக்கு பயணித்து வருகின்றனர். இவர்களிடம் ராஜபாளையத்தில் ஏறியது போல் அரசு , தனியார் பஸ்களில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இதுகுறித்து மக்கள் தரப்பில் தொடர்ந்து புகார் எழுப்பப்பட்டு வந்தது.
இந்நிலையில் விருதுநகர் மண்டல பொது மேலாளர் வெளியிட்டுள்ள உத்தரவில், ராஜபாளையத்தில் இருந்து வடக்கு நோக்கி இயக்கப்படும் பஸ்களுக்கு இடையன்குளம் நிறுத்த நிலை (ஸ்டேஜ்) வழங்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, இனிவரும் காலங்களில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தேரடி பஸ் நிறுத்தத்தில் ஏறி பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு இடையன்குளம் நிறுத்த நிலை பயண கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும்.
அவ்வாறு வசூலிக்காமல் ராஜபாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட் ஸ்டேஜை கணக்கிட்டு பயண கட்டணம் வசூலிப்பதாக புகார் வந்தால் கண்டக்டர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், என அதில் தெரிவித்துள்ளார்.