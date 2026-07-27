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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/﻿ த.வெ.க., விழிப்போடு இருக்க ராஜேந்திர பாலாஜி 'அட்வைஸ்'

﻿ த.வெ.க., விழிப்போடு இருக்க ராஜேந்திர பாலாஜி 'அட்வைஸ்'

﻿ த.வெ.க., விழிப்போடு இருக்க ராஜேந்திர பாலாஜி 'அட்வைஸ்'

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:26 PM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:26 PM

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சிவகாசி: 'தங்களை வளர்த்து விட்ட அ.தி.மு.க.,வை துாக்கி எறிந்தவர்களுக்கு த.வெ.க., வை துாக்கி எறிய எவ்வளவு நேரமாகும். அக்கட்சி விழிப்போடு இருக்க வேண்டும்' என சிவகாசியில் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கூறினார்.

அவர் கூறியதாவது: பாலும் பழமும், பாசமலர், பாகப்பிரிவினை போன்ற திரைப்படங்களை பார்த்தால் அழுகை வரும். உற்சாகமூட்டக்கூடிய நடிகரான விஜய் படத்தை பார்த்து அழ வேண்டிய அவசியமில்லை.

பிரச்னைகள் வேண்டாம், மாணவர்கள் சமுதாயம் பாதிக்கக் கூடாது என்பதற்காக மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் பதவி விலகி உள்ளார். போராட்டத்தின் நியாயம் கருதி மத்திய அரசு எடுக்கும் முடிவுகளை அடிபணிந்ததாக சொல்லக் கூடாது.

லாக் அப் மரணம் குறித்து நியாயமான நடவடிக்கையை த.வெ.க., அரசும் முதல்வரும் எடுக்க வேண்டும். அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து சென்றவர்கள் யாரும் விஜய்க்காக தேர்தல் பணியாற்றவில்லை. வெற்றி பெற்று த.வெ.க., ஆட்சி அமைத்த நிலையில் அவர்களது வெற்றியில் அ.தி.மு.க.,விலிருந்து சென்றவர்கள் பங்குபெற்று ஏற்கனவே அங்கு உண்மையாக உழைத்தவர்களை ஓரங்கட்டி பதவிக்கு வர நினைப்பது சந்தர்ப்பவாதம்.

அ.தி.மு.க.,வில் 10 ஆண்டுகள் அமைச்சர், 15 ஆண்டுகள் எம்.எல்.ஏ., வாக இருந்து தங்களை வளர்ந்துவிட்ட கட்சியை துாக்கி எறிந்துவிட்டு செல்பவர்கள் த.வெ.க.,வை துாக்கி எறிய எவ்வளவு நேரமாகும். இதை புரிந்து த.வெ.க., நிர்வாகிகளும், த.வெ.க., தலைவர் விஜயும் நடந்து கொண்டால் சரிதான். அவர்கள் விழிப்பாக இருக்க வேண்டும். அ.தி.மு.க.,வின் வேர் வலுவாக உள்ளது.

வேர் இருக்கும் வரை மரம் செழித்து வளரும். அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து வெளியே சென்றவர்கள் வீணாகிக் கொண்டிருகின்றனர், என்றார்.

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